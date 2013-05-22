Чем опасно кофе с коньяком

Исследование, проведенное американским центром поведенческих исследований, выявило, что популярные напитки с содержанием кофеина могут лишь увеличить уровень опьянения, а не снизить, как это принято думать.

Об этом сообщает Daily Telegraph. «Миф об отрезвляющих свойствах кофе необходимо разрушить, потому что сочетание кофе и алкоголя может привести к очень неприятным последствиям. Люди, употреблявшие только алкоголь, ощущают себя пьяными и уставшими. Они охотнее признают себя таковыми. Те, кто смешивает алкоголь и кофеин, чувствуют себя значительно бодрее и могут ошибочно посчитать себя достаточно отрезвленными для того, чтобы управлять автомобилем или же совершать иные действия, способные привести к потенциальной опасности», – говорится в сообщении.

Ученые предупреждают, что кофе, выпитый после приема алкоголя, не только не отрезвляет, но наоборот, усиливает опьянение, и даже может потенциально привести к летальному исходу.

korzonews.info