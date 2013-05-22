В Латвии открылся пляж для незрячих и инвалидов-колясочников.

Как передает ИТАР-ТАСС, власти Юрмалы с открытием курортного сезона решили серьезно подойти к проблеме отдыха незрячих людей и инвалидов-колясочников. В местечке Каугури оборудован первый в городе специализированный пляж, где наравне с остальными отдыхающими комфортно себя смогут чувствовать люди с особыми потребностями. На его разработку ушел не один год, а в его основе заложен опыт другого латвийского города Лиепаи, где в прошлом году был открыт первый такой пляж в республике.

По мне нию депутата Юрмальской думы Дзинтра Хомка, самый главный принцип в этом проекте – люди не должны быть оторваны, эта категория людей от общества.

Пляж благоустроен и оснащен всем необходимым для нужд слепых. Особенно интересен теперь активный отдых на море для слабовидящих и слепых детей и молодежи. Здесь они могут сыграть в футбол и бадминтон специальными мячами, оснащенными устройствами со звуковым сигналом, прокатиться на тандем-велосипеде, сразиться в настольный тенис, совершить восхождение на альпийскую стенку и воспользоваться другим инвентарем.

Юрмальская дума планирует благоустроить таким образом также и другие пляжи города-курорта. А в море в Каугури в ближайшем будущем будут размещены буи со звуковым сигналом. Кроме того, незрячим будут раздавать специальные браслеты, определяющие местонахождение человека с берега.

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