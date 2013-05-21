В США уже третий штат легализировал эвтаназию

Губернатор штата Вермонт Питер Шамлин подписал закон, разрешающий эвтаназию.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Подписывая документ, Шамлин отметил, что его принятие позволит смертельно больным "получить контроль над своей судьбой". Законопроект о легализации добровольного ухода из жизни неделей ранее был одобрен Сенатом и Палатой представителей штата.

В соответствии с новым законом, смертельно больные пациенты смогут получить летальную дозу лекарства, позволяющую им безболезненно уйти из жизни. При этом пациент должен пройти психиатрическое тестирование, а также получить независимые заключения от двух врачей о том, что предполагаемый срок его жизни составляет не более полугода. В случае принятия положительного решения об эвтаназии процедура может быть применена не ранее чем через 17 дней, чтобы дать возможность больному передумать. Вермонт стал третьим штатом США после Орегона и Вашингтона, где эвтаназия была признана легальной. Как отмечает AFP, в Вермонте добровольный уход из жизни впервые был легализован путем разработки и принятия соответствующего закона Конгрессом штата, в то время как в Орегоне и Вашингтоне эвтаназия была разрешена по результатам референдумов. В соответствии с опросами общественного мнения, 84 процента американцев считают, что смертельно больные люди должны быть наделены правом самостоятельно принимать решение об уходе из жизни.