Еда для щитовидной железы

Щитовидная железа - важнейший орган эндокринной системы организма, который секретирует гормоны, регулирующие практически все процессы в теле человека. Недостаточная работа щитовидной железы, именуемая гипотиреоз, как и чрезмерная выработка гормонов - гипертиреоз, негативно сказываются на здоровье`й и самочувствии человека, пишут зарубежные СМИ.

Крайне важную роль в нормальном функционировании щитовидки играет то, что мы едим.

Мало кому известно, что, например, жители Японии, которые прославились долгожительством, на сутки получают более тысячи микрограммов йода. Дело в том, что в традиционной кухни Японии всегда присутствуют морепродукты и рыба, которые и содержат этот микроэлемент.

Полезное средство для профилактики нарушений щитовидки - это йод. Биологический йод включается в состав рыбы, кальмаров, креветок и других жителей морских глубин. Очень много йода в морской капусте. Если человек проживает в местности с дефицитом йода, то в процессе приготовления пищи специалисты рекомендуют использовать специальную соль, насыщенный йодом.

Нормальная работа щитовидной железы поддерживается провитамином А и всеми витаминами группы В. Этих веществ во злаковых культурах, помидорах и моркови, кукурузы и бобовых, а также в грибах. Витаминный коктейль для здоровья`я щитовидки - орехи, лимонная цедра и сок, натуральный мед.