Овощ, который нужно есть каждый день

Овощ, который рекомендуют есть каждый день. Нидерландские диетологи из Лейденского университета рекомендуют ежедневно добавлять в меню капусту, будь то брокколи, брюссельская, цветная или белокочанная. Действительно, хорошо известно, что крестоцветные овощи представляют собой экономически доступный и весьма богатый полезными веществами продукт.

Нидерландцы делают особый упор на то, что капуста способна также предотвратить развитие некоторых видов злокачественных опухолей. Капуста не только содержит множество витаминов, минералов, волокон и фитохимикалиев, нужных организму, но и – благодаря этому натуральному «букету» – обладает мощным антиоксидантным эффектом, задерживающим старение клеток и воспалительные процессы в клеточных тканях. Наиболее мощным антиокислительным эффектом может похвастать брокколи и цветная капуста, но и обычная белокочанная тоже не лыком шита.

Кроме того, все капусты полезны в деле профилактики дыхательных и сердечных болезней. Тем не менее важно обращать внимание на экологическую ситуацию в регионе, где выращивается капуста для вашего стола, поскольку все сельскохозяйственные культуры – и капуста здесь не составляет исключения – самым прямым образом зависят от состава воздуха и почвы, в которой они выращены. Так, если по соседству происходит производственное орошение грязными тяжелыми металлами, то и капуста приобретет и унаследует от них токсический потенциал и из полезного овоща превратится во вредный.