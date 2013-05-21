20 детей погибли в результате торнадо в Оклахоме
Под удар попала начальная школа
Президент США Барак Обама назвал случившееся катастрофой и распорядился оказать местным властям федеральную помощь в ликвидации ее последствий.
По данным агентства Reuters, такая помощь может включать субсидии на строительство временного жилья, ремонт поврежденных домов и выплату компенсаций за утерю незастрахованного имущества. В понедельник, 20 мая, по пригородам Оклахома-сити прошел мощный торнадо. Диаметр его воронки составил более полутора километров, а скорость ветра в ней достигала 320 километров в час.
В наибольшей степени от стихийного бедствия пострадал город Мур. Там разрушена значительная часть домов, повреждены линии электропередачи и нарушено водоснабжение. Торнадо проходят по штату Оклахома каждую весну. Местные власти 19 мая уже ввели на территории штата режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью как минимум двух человек во время предыдущего смерча.