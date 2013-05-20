Шум вредит сердцу

Исследователи под руководством Каролины Эрикссон установили, что даже несильный шум нарушает нормальную деятельность сердца и сердечно-сосудистой системы.

В испытаниях приняли участие 110 человек, которые носили портативные мониторы, регистрирующие сердечный ритм. Медики оценивали уровень шума обстановки, в которой находились участники эксперимента. Как показали данные опытов, ритм сердца ускоряется даже в условиях, когда уровень шума не превышает 65 децибел, что соответствует громкому разговору. При снижении шумов, сердце успокаивается, сосуды расслабляются.

Медики установили, что в шумной обстановке вариабельность сердечного ритма человека становится недостаточной. Именно это увеличивает вероятность сердечного приступа, ведь многих шум угнетает и тревожит. По мнению кардиологов, посторонний шум не является серьезным испытанием для работы сердечной мышцы и может влиять только индивидуально.

Предыдущие исследования показали, что шум нарушает сон – и эти нарушения связаны с высоким артериальным давлением, более высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний.