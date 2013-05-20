В Турции упал воздушный шар с туристами

Прогулочный воздушный шар разбился сегодня в турецкой Каппадокии (250 км к юго-востоку от Анкары).

Как передает ИТАР-ТАСС, местное телевидение сообщает, что в результате инцидента один человек погиб, 18 получили ранения.

Инцидент произошел около 06.00 по местному времени недалеко от города Ургюп, который пользуется популярностью среди туристов благодаря сохранившимся пещерным и подземным поселениям раннехристианской эпохи. Сообщается, что на высоте 300 метров воздушный шар столкнулся с другим шаром. В результате один из них потерял равновесие и начал резко снижаться.

Все пострадавшие направлены в больницы городов Невшехир и Кайсери.

Жандармерия выясняет подробности происшествия и национальную принадлежность пострадавших.

В Каппадокии туры на воздушных шарах крайне популярны среди туристов, многие из которых приезжают в Турцию только ради такого путешествия.

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