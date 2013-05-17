Бег - спасение от камней в почках

Калифорнийские ученые пришли к выводу, что побороть почечнокаменную болезнь поможет бег, пишут иностранные СМИ.

Исследователи изучили 85 тысяч женщин, в возрасте не меньше 50 лет. Врачи определили ИМТ у каждой из них и наблюдали факторы, которые способствуют образованию камней в почках. Через 8 лет только у 3 % участниц появились камни в почках.

А те женщины, которые не менее одного раза в неделю бегали трусцой ли больше двух часов ходили пешком, риск камней в почках снизился на 31 %.