Педофила приговорили к 220 годам тюрьмы

Суд в Пирее приговорил бывшего тренера по баскетболу Никоса Сирагакиса к 220 годам тюремного заключения за сексуальные домогательства и попытки сексуального насилия в отношении 53 несовершеннолетних.

Об этом передает РИА «Новости», отмечая, что это беспрецедентный приговор для Греции.

Кроме того, суд лишил 49-летнего Сирагакиса политических прав на пять лет.

Его апелляция на решение суда не сможет отсрочить исполнение приговора, и суд не будет принимать и рассматривать просьбы о смягчении наказания.

Решение суда носит символический характер - обычно после 25 лет тюрьмы заключенный, даже осужденный пожизненно, имеет право на освобождение при подаче соответствующего заявления.

Хотя Сирагакис обвинялся в 52 случаях домогательств, прокурор просил признать его виновным по 46 доказанным эпизодом. Суд признал его виновным в 33 случаях надругательства над несовершеннолетними и развратных действий в отношении троих, оправдав по 17 другим эпизодам. Несовершеннолетних в суд не вызывали.

Сам подсудимый вину отрицал. По сообщению властей, он был задержан на Крите с поличным 1 декабря 2011 года, когда полиция выломала дверь в его дом. Суд проходил при повышенных мерах безопасности.