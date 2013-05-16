В Беларуси широко обсудят проект закона о запрете курения

В Беларуси планируется вынести на широкое обсуждение проект закона, который предусматривает запрет курения практически во всех общественных местах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси Ольга Батман.

«В конце мая документ будет опубликован на сайте Министерства здравоохранения Беларуси», - сказала Батман.

По ее словам, нынешний вариант законопроекта предполагает полный запрет курения практически во всех закрытых помещениях – учреждениях образования, культуры, спорта, здравоохранения, общепита, на вокзалах, в общественном транспорте, на рабочих местах.

«Хотя запрет на рабочих местах, возможно, еще будет обсуждаться», - отметила Батман.

Справка УНИАН. На конец 2012 года в Беларуси курило 30,5% населения. Среди мужчин доля курящих составляет 46,8%, среди женщин – 16,2%. Постоянно курят 20,5% населения, от случая к случаю – 10%. Половина населения подвержена пассивному курению.

При этом данные опросов свидетельствуют, что потребление табака в Беларуси снижается. Для сравнения: в 2001 году доля курящих составляла 41,6%. По последним данным, 55,6% курящих хотели бы избавиться от этой зависимости. Основной причиной желания бросить курить является осознание и понимание того, что курение вредит здоровью (67,7%). 7,2% опрошенных признались, что им удалось отказаться от курения.