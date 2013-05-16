Маленькие порции за завтраком помогут похудеть

Сотрудники исследовательского института MRC Human Nutrition Research Unit выяснили, что скромный завтрак может помочь сбросить вес, ведь это не толкает человека к перееданию в течение дня. Ученые провели эксперимент: они давали хлопья, молоко, яичницу, тост с маслом и апельсиновый сок 33 людям с лишним весом. Но некоторые добровольцы получали урезанную порцию. При этом считались калории за день.

Оказалось, разница в размере порций за завтраком никак не влияла на потребление в течение дня, рассказывает The Telegraph. Известно, что в ходе эксперимента размер порций сокращался до 40% (в целом за день потреблялось на 269 меньше калорий).

Правда, ученые оговариваются: вне лаборатории людей могут подстерегать опасности в виде постоянных перекусов. Как сокращение порций за завтраком влияет на рацион, еще предстоит выяснить в полевых условиях. Ранее было установлено, что, напротив, не наевшись за завтраком или пропустив его вовсе, человек склонен потом добирать калории.