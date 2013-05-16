Неравные в отношении возраста браки - несчастливые

Люди, имеющие молодых или, напротив, пожилых супругов, обычно хуже образованы, меньше зарабатывают, не могут похвастаться когнитивными способностями и выдающейся внешностью, по сравнению с людьми, состоящими в браке с ровесником, пишет The Times of India.

Таков вывод Хани Мансур и Терры Маккинниш из Университета Колорадо. Он противоречит распространенному мнению о том, что неравные браки почти всегда заключаются по расчету. На самом деле, чем больше разница в возрасте, тем сильнее негативный аспект.

В ходе исследования использовалась статистика за 1960-2000 годы. Ученых интересовал возраст, в котором человек вступал в брак, получал образование, его доходы и прочие факторы. Оказалось, люди, проучившиеся в колледже четыре года, чаще связывали свою жизнь с ровесниками. После окончания высшего учебного заведения, примерно в то время, когда люди обычно женятся, они устраивались на работу, предполагавшую продвижение по карьерной лестнице.

А вот более низкий уровень образования, не очень хорошая работа увеличивали шансы на заключение брака с более молодым или взрослым партнером. Получается, возрастные предпочтения во многом сопряжены с социальными условиями. Примечательно: мужчины, женатые на молодых или более взрослых женщинах, зарабатывали меньше остальных. Однако взрослые женщины, в любом случае, ищут молодого партнера, подчеркивают специалисты.