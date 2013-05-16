Проблемы с ЖКТ могут вызвать гинекологические болезни

Заведующая отделением гинекологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ Олеся Тверитинова рассказывает, могут ли проблемы с проктологией и желудочно-кишечным трактом вызывать заболевания гинекологические.

- Прямого механизма, по которому заболевания желудочно-кишечного тракта и проктологические заболевания могут каким-то образом вызывать проблемы с гинекологией, не существует.

Можно говорить лишь о косвенной связи. К примеру, если женщина особо подвержена заболеванию таким распространенным грибковым недугом, как молочница (кандидоз), то вполне вероятно, что к более частым проявлениям молочницы может привести грибковое заболевание в кишечнике.

Также существует обратная связь между слизистой влагалища и слизистой кишечника. Соотношение микроорганизмов в них взаимосвязано. И есть вероятность перехода воспалительного процесса из влагалища в прямую кишку.