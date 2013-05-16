По Техасу прошел мощный торнадо: есть жертвы
10:07, 16 мая 2013Зарубежные новости
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Ранены около 100 людей
По крайней мере семь человек погибли в ночь на четверг в американском Техасе, где прошел мощный торнадо, около 100 человек ранены.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Представитель шерифа округа Худ Кейти Дживиден сообщила о множестве жертв в городе Грэнбери, где разрушены несколько домов. Другие подробности не сообщаются.
От стихии также пострадали округи Тэррент, Даллас и Паркер.
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