В порту Хоккайдо горит судно с российско-украинским экипажем

Судно "Тайган", плавающее под флагом Камбоджи, с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев, горит в японском порту Вакканай на северном острове Хоккайдо.

Как сообщает РИА «Новости», со ссылкой на агентство «Киодо», три человека спасены и направлены в больницу, их жизни ничто не угрожает.

На месте пожара могут оставаться шесть россиян, с которыми не удается установить связь. О судьбе остальных членов экипажа не сообщается.

К месту пожара направлено 6 пожарных расчетов и 2 корабля службы безопасности на море.

Судно "Тайган" водоизмещением 497 тонн, которое перевозит крабов, вошло в порт города Вакканай во вторник.