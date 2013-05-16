В порту Хоккайдо горит судно с российско-украинским экипажем
08:48, 16 мая 2013Зарубежные новости
0
Судьба многих неизвестна
Судно "Тайган", плавающее под флагом Камбоджи, с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев, горит в японском порту Вакканай на северном острове Хоккайдо.
Как сообщает РИА «Новости», со ссылкой на агентство «Киодо», три человека спасены и направлены в больницу, их жизни ничто не угрожает.
На месте пожара могут оставаться шесть россиян, с которыми не удается установить связь. О судьбе остальных членов экипажа не сообщается.
К месту пожара направлено 6 пожарных расчетов и 2 корабля службы безопасности на море.
Судно "Тайган" водоизмещением 497 тонн, которое перевозит крабов, вошло в порт города Вакканай во вторник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter