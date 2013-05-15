Россия будет тестировать школьников на наркотики

Государственная дума Россия приняла в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», регламентирующий тестирование школьников и студентов на наркотики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, «за» проголосовали 440 депутатов. Закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

В частности, закон устанавливает основания и порядок осуществления мер по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотики. В числе таких мер социально-психологическое тестирование и медосмотры школьников, студентов и учащихся учреждений среднего профобразования. Тестирование возможно только с их письменного согласия или согласия родителей и при условии конфиденциальности полученных сведений. По итогам тестирования учащийся с его согласия или с согласия его родителей может быть отправлен на лечение.

При этом порядок тестирования и медосмотра должен быть определен подзаконными актами.

Кроме этого, закон определяет государственные полномочия в сфере профилактики наркомании. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти отнесены разработка и реализация государственной политики в сфере профилактики наркомании, научно-методическое обеспечение, пропаганда здорового образа жизни и «нетерпимого отношения» к наркомании, а также реализация соответствующих целевых программ. Федеральным органам исполнительной власти также вменяется в обязанность выявлять причины и условия наркомании, принимать меры по их устранению и вести единую статистику.