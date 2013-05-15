Чем полезны кокосы

Кокос, по словам ученых, - уникальный продукт. Он справляется с целым рядом недугов, начиная от болезней сердца, заканчивая болезнью Альцгеймера, отмечает News.com.au.

Между тем, согласно официальным директивам австралийской Кардиологической ассоциации, кокосовое масло относится к насыщенным жирам и вредно для здоровья.

Сотрудники Университета Квинсленда стоят на своем: коксовое масло дает прилив энергии, помогает сбросить вес, убить патогены, снизить холестерин и выровнять уровень инсулина. Доктор Брюс Файф из Центра исследования кокосов в США подтверждает сказанное, ведь кокосовое масло - самое здоровое из насыщенных жиров. Он рекомендует потреблять по 1-3 чайные ложки масла в день.

Оно состоит преимущественно из среднецепочечных триглицеридов (МСТ). Именно благодаря длине цепи свойства кокосового масла значительно отличаются от насыщенных жиров с длинными цепями.

Итак, кокосовое масло повышает показатели "полезного холестерина", лечит истощение (легко усваивается), убивает бактерии, включая те, что вызывают кариес, грибки, вирусы, замедляет высвобождение сахара в кровь, предотвращает инсульты и болезни мозга, ускоряет метаболизм (больше сжигается, чем откладывается в теле).