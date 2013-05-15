В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня на юге Перу.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 93 километрах к юго-западу от города Оркопампа. Очаг подземных толчков залегал на глубине 112 километров.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Через Перу проходит Тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Именно в "Огненном кольце" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

В Перу в 2012 году произошло 220 землетрясений, магнитуда которых превышала 4,0.