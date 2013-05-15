Зеленый чай улучшает память

Ученые выяснили, что зеленый чай содержит в себе химическое вещество EGCG, способствующее генерации клеток из которых состоит мозг, пишут зарубежные СМИ.

Исследования проходили в Китае, в ходе которых оказалось, что химические свойства чая влияют на формирование здоровых новых клеток в головном мозге человека, улучшают память и помогают эффективно обучаться чему-либо.

Испытания проводились на двух группах мышей; первая подвергалась регулярному воздействию вещества EGCG, а вторая группа не подвергалась его воздействию, а была контрольной.

На протяжении трех дней мышей обучали поискам спрятанного предмета в лабиринте.

Мышам из первой группы понадобилось меньше времени для выполнения этого задания, чем мышам со второй.

После окончания исследования были выведены итоговые результаты, согласно которым, вещество EGCG, содержащееся в зеленом чае способствует эффективному обучению, укрепляет память, влияя на улучшение распознавания разных предметов, улучшается пространственная память.