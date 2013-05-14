Оптимальный женский вес

Женщины, имеющие 5-7 лишних килограмм, живут дольше тех, у кого имеется дефицит или значительное превышение нормального веса. Об этом заявил норвежский диетолог Ганс Ваалер. По словам специалиста, это объясняется просто: «фотомодельные» формы ведут к возникновению депрессий и болезней сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, женщины с дефицитом веса чаще становятся жертвами несчастных случаев и даже самоубийств. Однако диетолог отметил, что если количество лишних килограммов «зашкаливает» - это тоже способствует сокращению длительности жизни из-за диабета и болезней сердца.

При этом медики считают, что нормальный объем талии у женщин не должен превышать 80-85 см, так как именно накопившиеся в области талии килограммы способствуют повышению риска гормональных расстройств и их негативных последствий для здоровья.

lady.siteua.org