Чем опасны бассейны

Плавание в бассейне может навредить здоровью. Об этом рассказал сотрудник Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического института Минздравсоцразвития России Сергей Чуб.

По словам специалиста, вода в бассейне наносит вред, прежде всего, нашему самому большому органу - коже.

Медик подчеркнул, что виноваты в этом болезнетворные организмы (грибковые инфекции, папилломовирус человека, различные виды лишая и чесотка), зачастую устойчивые к средствам обеззараживания воды, применяющимся в бассейнах и размножающиеся в благоприятных для этого условиях — повышенной влажности, тепле.

«Полностью уничтожить вредные бактерии и грибки в бассейнах и душевых нельзя, но обработка воды позволяет держать колонии под контролем», - подчеркнул дерматолог, посоветовав всегда интересоваться, сколько раз в день проходит обработку вода в вашем бассейне.

При этом самыми опасными являются бассейны, в которые пускают посетителей без медсправок о состоянии здоровья.

К тому же, по словам медика, хлорированная вода бассейнов вызывает раздражение кожи. А при размягчении поверхностного ее слоя токсичный хлор проникает в организм.

ru.golos.ua