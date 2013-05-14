Вишня защищает от инсульта

Как установили исследователи из Мичиганского университета здравоохранения, кислая вишня оказывает такой же лечебный сердечно-сосудистый эффект, как и многие лекарства. Кроме того, она сокращает риск возникновения инсульта.

Как было установлено ранее, потребление вишни активирует изоформы PPAR во многих тканях организма. По мнению учёных, за активацию PPAR ответственны антоцианы – пигменты придающие ягоде красный цвет. Как известно, PPAR сокращают вероятность развития различных сердечно-сосудистых заболеваний. Агонисты PPAR, например препарат Actos (пиоглитазон), действует похожим образом, однако подобные лекарства имеют ограниченное применение из-за побочных эффектов.

Исследователи сравнили эффект лекарства Actos и кислой вишни у крыс, склонных к инсульту. Наилучший эффект был у грызунов, питавшихся только кислой вишней, который оказался даже выше, чем у крыс, которые питались и ягодами и Actos.

scienceblog.ru