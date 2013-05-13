Ягоды омолаживают организм

Некоторые ягоды могут оказать на кожу лица такое же мощное воздействие, как и ботокс. И они куда более здоровая альтернатива уколам и скальпелям, пишут российские СМИ.

Если вы раздумываете о том, чтобы воспользоваться ботоксом, то не спешите записываться на прием к пластическому хирургу. Почему бы вначале не дойти до ближайшего супермаркета или рынка. Ягоды могут заменить ботокс, а помидоры обеспечить эффект ежедневного крема. У многих полезных продуктов питания имеются ценнейшие свойства, которые обеспечивают человека красотой и здоровьем.

Но только помните, что здоровая пища это не таблетка, которая начинает действовать через 40 минут после приема и прекращает через два-три часа. У полезных продуктов питания долгоиграющий эффект, который достигается лишь при их регулярном употреблении. Причем, зачастую это воздействие профилактическое, а не лекарственное. Есть и весьма "вредные" продукты питания.

"Мясо, сосиски и другие продукты животного происхождения ускоряют процесс образования морщин, так как содержат арахидоновую кислоту, которая также формируется в нашем теле, когда мы поглощаем жирные кислоты Омега-6 от маргарина или подсолнечного масла, - говорит профессор дерматологии Микаела Акст-Гадерманн из немецкого Университета прикладных наук и искусств в Кобурге. - То же самое можно сказать и про свободные радикалы, атакующие клетки нашего тела. А вот ягоды защищают организм от действия свободных радикалов, так как они насыщены антиоксидантами. Чем темнее эти ягоды, тем лучше".

Стакан сока из ягод бузины обладает защитным потенциалом 14 стаканов виноградного сока и 55 (!) стаканов яблочного сока. 100 грамм шпината равноценны 1,9 кг огурцов, а у брокколи просто лекарственное воздействие на организм из-за высокого содержания витамина В. Каротеноиды в помидорах не только тормозят процессы старения кожи, но и защищают от солнца.