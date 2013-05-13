Самое полезное мясо

Европейские диетологи сделали неожиданное заявление, что самое диетическое мясо – кроличье. Результаты экспериментов доказывают, что мясо кролика хорошо усваивается в организме. К тому же это мясо неаллергенное, в отличие, от курятиного, пишут иностранные СМИ.

Ученые отмечают, что мясо, приготовленное на углях, без добавления масла, будет еще и полезным. От пережаренной корочки шашлыка лучше отказаться, ведь она полна канцерогенов, вредных для организма. Диетологи рекомендуют есть шашлык со свежей зеленью, спаржей, болгарским перцем, а вот картофельный гарнир лучше не употреблять с мясом на костре.