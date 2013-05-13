Апельсиновый фреш - оптимальный напиток за завтраком
Контролирует вес человека...
Ученые из университета Баффало определили, что свежевыжатый апельсиновый сок делает иммунитет более крепким и помогает держать лишний вес под контролем, пишут иностранные СМИ.
В исследовании приняли участие люди в возрасте от 20 до 40 лет. Они питались одинаково, однако первая группа испытуемых запивала свой завтрак сладкой водой, вторая — обычной водой, а третья пила апельсиновый сок.
После этого проводился анализ крови добровольцев раз в несколько часов. В итоге оказалось, что именно после апельсинового сока в крови участников наблюдалось меньше всего глюкозы и больше всего веществ, которые ученые считают маркерами крепкого иммунитета.
Таким образом, свежевыжатый сок апельсина оказался оптимальным напитком за завтраком: благодаря ему снижается риск возникновения болезней сердца и сосудов, нормализуется обмен веществ в организме, снижается вероятность развития диабета и ожирения.
Кроме того, большое количество антиоксидантов в апельсинах выводят свободные радкалы и нейтрализуют воспалительные процессы.