Апельсиновый фреш - оптимальный напиток за завтраком

Ученые из университета Баффало определили, что свежевыжатый апельсиновый сок делает иммунитет более крепким и помогает держать лишний вес под контролем, пишут иностранные СМИ.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 20 до 40 лет. Они питались одинаково, однако первая группа испытуемых запивала свой завтрак сладкой водой, вторая — обычной водой, а третья пила апельсиновый сок.

После этого проводился анализ крови добровольцев раз в несколько часов. В итоге оказалось, что именно после апельсинового сока в крови участников наблюдалось меньше всего глюкозы и больше всего веществ, которые ученые считают маркерами крепкого иммунитета.

Таким образом, свежевыжатый сок апельсина оказался оптимальным напитком за завтраком: благодаря ему снижается риск возникновения болезней сердца и сосудов, нормализуется обмен веществ в организме, снижается вероятность развития диабета и ожирения.

Кроме того, большое количество антиоксидантов в апельсинах выводят свободные радкалы и нейтрализуют воспалительные процессы.