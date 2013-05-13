Жертвы холеры на Гаити требуют от ООН компенсации

Адвокаты жертв эпидемии холеры на Гаити предупредили руководство ООН, что если организация в течение 60 дней не возобновит переговоры о выплате компенсаций, то они подадут иск против нее, передает Русская служба Би-Би-Си.

Семьи умерших от холеры жителей страны обвиняют миротворцев ООН в том, что они допустили утечку сточных вод в систему водозабора, в результате чего и началась эпидемия.

В феврале ООН официально отклонила требования выплатить компенсацию жертвам эпидемии холеры на Гаити, унесшей жизни почти 8 тысяч человек.

Организация утверждает, что обладает иммунитетом от подобных требований в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН.