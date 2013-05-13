В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на воскресенье на юге Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах от города Минаб, очаг залегал на глубине 25 километров. Вскоре в том же районе произошло второе землетрясение, на этот раз магнитудой 4,5, его очаг залегал на глубине десяти километров.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.