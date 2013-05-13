За два года в Сомали от голода умерли почти 260 тыс человек

В 2010-2012 годах в Сомали от голода умерли почти 260 тыс. человек, половина из умерших - дети в возрасте до пяти лет.

В ООН заявляют, что гибель десятков тысяч сомалийцев можно было бы предотвратить, если бы международное сообщество быстрее отреагировало на признаки приближающегося в стране голода.

Ранее британское правительство сообщало о намного меньшем числе жертв, оценивая количество умерших от голода в Сомали от 50 тыс. до 100 тыс.