За два года в Сомали от голода умерли почти 260 тыс человек
09:28, 13 мая 2013Зарубежные новости
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В 2010-2012 годах в Сомали от голода умерли почти 260 тыс. человек, половина из умерших - дети в возрасте до пяти лет.
Об этом говорится в докладе ООН, передает Русская служба Би-Би-Си.
В ООН заявляют, что гибель десятков тысяч сомалийцев можно было бы предотвратить, если бы международное сообщество быстрее отреагировало на признаки приближающегося в стране голода.
Ранее британское правительство сообщало о намного меньшем числе жертв, оценивая количество умерших от голода в Сомали от 50 тыс. до 100 тыс.
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