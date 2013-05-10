2012 год в десятке самых жарких за полтора века наблюдений

2012 год оказался одним из самых жарких более чем за полтора века наблюдений, сообщила Всемирная метеорологическая организация.

Всего лишь восемь лет с 1850 превосходили прошлый по средней температуре, передает Русская служба Би-Би-Си

Беспокойство метеорологов вызывает тот факт, что год вошел в десятку самых жарких, несмотря на климатический феномен под названием "Ла Нинья" – аномальное охлаждение поверхности воды в восточной части Тихого океана, обычно заметно снижающее годовые показатели.

2012 год также стал 27-м подряд годом с температурой выше средней за всю историю измерений.