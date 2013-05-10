42 человека погибли при падении автобуса в реку
09:16, 10 мая 2013Зарубежные новости
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Трагедия в Индии
42 человека погибли при падении автобуса в реку в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийские СМИ.
Ранее в СМИ сообщалось о 32 жертвах. 15 человек получили травмы.
Автобус, в котором находились около 60 человек, по неустановленной пока причине вылетел с дороги и упал в реку в 20 км от города Куллу. Непосредственно перед этим водитель выпрыгнул из автобуса.
В автобусе ехали, в частности, два журналиста местной газеты - один из них считается пропавшим без вести.
Полиция ведет расследование трагедии.
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