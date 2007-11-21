Бессонницу можно победить

Установите четкий распорядок сна

Нужно ложиться в одно и то же время (так же и вставать), как только наступает сонливость. Так организму дается четкая команда на отдых. Такой распорядок нужно соблюдать и в выходные дни.

Не превращайте свою кровать в рабочий кабинет: не беритесь доделывать какие-то дела, просматривать рабочие бумаги, руководить по телефону, в конечном итоге - есть. Вместо этого полезно послушать легкую успокоительную музыку или запись шума водопада, дождя. Нужно прогнать неприятные воспоминания, думать о хороших временах, событиях. Кое-кому помогает заснуть, когда он считает до тысячи, или рисует, мнимо на белой бумаге цифры.

Как пища влияет на сон

Не стоит переедать на ночь! Ужин должен быть за два-три часа до сна, преимущественно овощно-фруктовой. Английские ученые заметили, что когда люди выпивали в восемь часов вечера стакан теплого молока, они спокойнее спали и реже просыпались.

Лучшее средство от бессонницы - свежие овощи и фрукты, соки из них. Ведь крепкий сон длится тогда, когда в организме достаточно тех веществ, которые обеспечивают определенные биохимические процессы в мозге. Это витамины С, В3, В6. Чай, шоколад и другие продукты, которые содержат кофеин, употреблять не следует. Негативно действует на состояние нервной системы алкоголь, даже рюмочка за ужином или после него.