Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара встретился в США с усыновленными украинскими детьми и их американскими семьями.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, встреча состоялась в помещении Генерального консульства Украины в Нью-Йорке в рамках рабочего визита Кожары в США.

«Во время встречи, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, министр проинформировал собравшихся о политике Украины в вопросах международного усыновления, подчеркнул важность обеспечения защиты прав ребенка, а также своевременного получения от родителей информации о состоянии здоровья и условиях проживания усыновленных украинских детей», - говорится в сообщении.

В конце встречи дети запустили в небо воздушные шары цветов украинского флага. От имени министра им были вручены на память украинские сувениры, проинформировали в МИД.