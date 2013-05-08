Наихудшая страна для матерей и детей

Эксперты международной благотворительной организации "Спасем детей" считают, что наихудшей страной для матерей и детей является Конго, самой лучшей – Финляндия.

Организация оценила страны, основываясь на данных о смертности беременных женщин и во время родов, детской смертности и возрасте, в котором дети идут в школу, сообщает ВВС Украина

По данным организации, хуже всего матери и ребенку живется в Демократической Республике Конго, где из-за войны и бедности матери страдают от недоедания и не имеют поддержки.

Самыми лучшими странами для матерей и детей являются Финляндия, Швеция и Норвегия.

Украина занимает 74-е место из 176 - вместе с Республикой Сальвадор и Алжиром.

По статистике, представленной в отчете, в Украине из 1 тыс. детей до пяти лет не доживают 10.

16% детских смертей приходится на первый день жизни, 44% - на первый месяц.