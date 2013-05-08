Крысиное и лисье мясо продавали как баранину

Более 900 человек в Китае арестованы за продажу фальшивого мяса, сообщают китайские СМИ.

Как заявили представители власти, за последние три месяца из продажи изъяли более 20 тыс. тонн некачественного мяса, выдававшегося за то, чем оно не являлось, передает русская служба Би-Би-Си.

В одном случае обработанное химикатами мясо крыс и лис продавалось как баранина.

Тема продовольственной безопасности в Китае вышла на передний план в 2008 году после массового отравления детей молоком, содержавшим меламин.