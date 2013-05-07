В Израиле задержали украинку по подозрению в торговле женщинами

В ночь на 5 мая полиция Израиля задержала 39-летнего жителя Хайфы и 24-летнюю туристку из Украины по подозрению в причастности к торговле женщинами.

Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Подозреваемых должны доставить в мировой суд Ришон ле-Циона для продления ареста.

Следствие подозревает задержанных в поставках молодых женщин из Украины с целью вовлечения их в занятие проституцией, в сутенерстве и вымогательстве.

По версии следствия, подозреваемые вербовали проституток в Украине среди молодых женщин, которые искали работу за рубежом.