В Израиле задержали украинку по подозрению в торговле женщинами

17:54, 07 мая 2013
Зарубежные новости
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Доставили в мировой суд

В ночь на 5 мая полиция Израиля задержала 39-летнего жителя Хайфы и 24-летнюю туристку из Украины по подозрению в причастности к торговле женщинами.

 
Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.
 
Подозреваемых должны доставить в мировой суд Ришон ле-Циона для продления ареста.
 
Следствие подозревает задержанных в поставках молодых женщин из Украины с целью вовлечения их в занятие проституцией, в сутенерстве и вымогательстве.
 
По версии следствия, подозреваемые вербовали проституток в Украине среди молодых женщин, которые искали работу за рубежом.
 
 
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