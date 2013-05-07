В Бельгии обнаружен новый очаг заражения

На месте взрыва поезда с акрилонитрилом, который произошел 4 мая под бельгийским Гентом, обнаружен новый очаг химического заражения.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал РТБФ, власти начали повторную эвакуацию населения.

К настоящему моменту эвакуированы жители двух улиц в городке Веттерен на северо-восточной окраине Гента. По сообщению местных властей, высокотоксичные пары поднимаются на поверхность "из старого, не использующегося ответвления канализации".

С 4 по 6 мая из зоны аварии было эвакуировано до 600 человек, все они успели вернуться в свои дома, прежде чем появилась информация о новом очаге заражения.

Железнодорожная катастрофа произошла ночью 4 мая. Грузовой поезд из Нидерландов двигался в сторону порта на канале Гента и на перегоне Шелебелле-Веттерен сошел с рельсов при переходе состава с одного пути на другой в зоне железнодорожных работ. В результате взорвались четыре цистерны с акрилонитрилом. Пожар, продолжавшийся 18 часов, был потушен вечером 4 мая, после этого началась операция по ликвидации химического заражения.

Причиной катастрофы стало превышение скорости - перед сходом с рельсов поезд двигался со скоростью около 80 км в час при разрешенных на этом отрезке 40.

По последним данным, в результате взрыва, пожара и химического заражения погиб один человек и 93 пострадали. При тушении огня смешавшееся с противопожарной пеной высокотоксичное вещество попало в канализацию, откуда ядовитые пары начали подниматься на поверхность через сточные люки.

Акрилонитрил относится к категории сильнодействующих ядовитых веществ, легковоспламеняем, его пары в воздухе образуют взрывоопасную смесь. Это вещество широко используется в промышленности для производства синтетического каучука.