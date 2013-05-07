ООН предупредила об угрозе гуманитарного кризиса в Пакистане

Организация Объединенных Наций предупредила об угрозе гуманитарного кризиса в Пакистане, передает Русская служба Би-Би-Си.

По подсчетам ООН, с середины марта 70 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в районах, прилегающих к спорной границе с Афганистаном, и нуждаются в гуманитарной помощи.

В последние месяцы у границы возобновились столкновения пакистанских и афганских военных, а также участились столкновения военных с боевиками.

Президент Афганистана Хамид Карзай ранее заявлял, что никогда не признает границу, проведенную через район проживания племен британскими колонизаторами в 1893 году.