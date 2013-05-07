ООН предупредила об угрозе гуманитарного кризиса в Пакистане
10:36, 07 мая 2013Зарубежные новости
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70 тысяч людей покинули свои дома
Организация Объединенных Наций предупредила об угрозе гуманитарного кризиса в Пакистане, передает Русская служба Би-Би-Си.
По подсчетам ООН, с середины марта 70 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в районах, прилегающих к спорной границе с Афганистаном, и нуждаются в гуманитарной помощи.
В последние месяцы у границы возобновились столкновения пакистанских и афганских военных, а также участились столкновения военных с боевиками.
Президент Афганистана Хамид Карзай ранее заявлял, что никогда не признает границу, проведенную через район проживания племен британскими колонизаторами в 1893 году.
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