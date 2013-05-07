Число жертв обрушения фабрики в Бангладеш превысило 700 людей

Число погибших в результате обрушения фабричного комплекса Rana Plaza в Бангладеш, по последним данным, превысило 700 человек, сообщают военные.

Из под обломков восьмиэтажного здания, обрушившегося две недели назад, продолжают извлекать тела, отмечает русская служба Би-Би-Си

Обрушение здания, где работали четыре ткацких фабрики, вызвало массовые протесты рабочих в Бангладеш и критику из-за рубежа.

Рабочие ткацких фабрик больше недели протестовали против несоблюдения работодателями правил безопасности на заводах, пока вернуться к работе их не попросила премьер-министр страны.

По делу об обрушении комплекса были арестованы девять человек.