Число жертв обрушения фабрики в Бангладеш превысило 700 людей
10:34, 07 мая 2013Зарубежные новости
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Тела продолжают доставать
Число погибших в результате обрушения фабричного комплекса Rana Plaza в Бангладеш, по последним данным, превысило 700 человек, сообщают военные.
Из под обломков восьмиэтажного здания, обрушившегося две недели назад, продолжают извлекать тела, отмечает русская служба Би-Би-Си.
Обрушение здания, где работали четыре ткацких фабрики, вызвало массовые протесты рабочих в Бангладеш и критику из-за рубежа.
Рабочие ткацких фабрик больше недели протестовали против несоблюдения работодателями правил безопасности на заводах, пока вернуться к работе их не попросила премьер-министр страны.
По делу об обрушении комплекса были арестованы девять человек.
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