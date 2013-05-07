В ВОЗ обеспокоены частыми вспышками эпидемий кори в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены частыми вспышками эпидемий кори в европейских странах, передает Русская служба Би-Би-Си.

ВОЗ предостерегает, что намерение стран Европы к 2015 году полностью искоренить заболеваемость корью на континенте может так и не осуществиться. Во избежание срыва изначального плана ВОЗ рекомендует европейским странам следовать примеру Британии, где регулярно проводятся кампании по вакцинации против кори (хотя и здесь в последнее время наблюдаются вспышки этого заболевания).

По словам экспертов, добиться поставленной цели можно, но для этого придется приложить огромные усилия.