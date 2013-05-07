В Пиренеях грифы съели французскую туристку

Французскую туристку, которая разбилась на смерть в пиренейских горах, съели грифы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Daily Mail.

Отмечается, что трагический случай произошел с 52-летней женщиной в Пиренеях. Во время прогулки с друзьями она внезапно сорвалась со скалы. Однако спасатели долго не могли найти ее тело. Как оказалось позже, она была съедена грифами. От женщины остались только кости, одежда и обувь.

По словам местных полицейских, грифам понадобилось 40-50 минут для съедения женщины.

"Когда мы проводили осмотр местности с вертолета во время поиска, то видели огромное количество грифов, собравшихся в одном месте. Правда, мы не знали, чем эти птицы были так заняты", - рассказал правоохранитель.

Гриф – самая большая хищная птица, родственник орлов. Эти птицы водятся практически везде, кроме Австралии и Антарктиды. Грифы любят теплый климат, поэтому больше всего их в Африке.

В последнее время жители районов их обитания требуют, чтобы им дали право отстреливать этих птиц, поскольку те начали проявлять агрессивность.