Нельзя заставлять детей доедать все с тарелки

Американские специалисты предупреждают, что родителям не стоит заставлять маленьких детей съедать абсолютно всю еду с тарелок, пишут МедВести.

Заставляя детей съедать определенную порцию можно спровоцировать у них ожирение в более взрослом возрасте.

Специалисты Университета Миннесоты пришла к такому выводу на основе наблюдений за 2 200 подростков и 3 500 родителей.

Ученые выяснили, что наиболее высокому риску появления лишнего веса подвержены те дети, которых родители в раннем детстве заставляли съедать все, что дадут. Причем именно в то время, которое сами же родители и выбрали.

Дело в том, что в результате такой практики ребенок теряет способность воспринимать сигналы организма о насыщении. Вследствие чего дети чаще переедают и потому набирают избыточный вес.

В ходе исследования выяснилось еще несколько любопытных фактов. Например, что за последние 10 лет объемы порций для детей стали больше, а есть через силу детей все чаще заставляют не матери, а отцы.