Пожилым людям вредно жаловаться на здоровье

По мнению сотрудников медицинской школы Эксетерского университета, жалобы на болезни негативно влияют на самочувствие пожилых людей.

В ходе исследования добровольцам задавали вопросы о том, как они себя воспринимают и оценивают, относятся к окружению. Ученые просили их поделиться своими переживаниями в связи со старением и физической слабостью, рассказать о самочувствии и участии в общественной жизни.

Специалисты пришли к выводу, что те, от кого поступило больше всего жалоб, находились в плохом состоянии. У них наблюдались низкое качество жизни, отсутствие социального интереса и физической активности. "Видя, какие мы старые и немощные, мы начинаем вести себя так, будто мы действительно старые и немощные", - заявил один из участников опроса.

Пожилые люди с ложным восприятием невольно попадают в замкнутый круг. Ученые рекомендуют им вести активный образ жизни и перестать жаловаться. По их мнению, это поможет избавиться от проблемы со здоровьем, связанной с возрастом. Работа исследователей подчеркивает важность психологических факторов для здоровья и самочувствия пожилых людей.