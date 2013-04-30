Занятия йогой улучшают иммунитет на генетическом уровне

У йоги множество поклонников по всему миру, ведь она расслабляет, придает сил, помогает собраться с мыслями. Команда норвежских ученых во главе с профессором Фахри Сотциоглу (Fahri Saatcioglu) из университета Осло доказала, что занятия йогой влияют на экспрессию генов и улучшают работу иммунитета.

"В ходе нашего исследования выяснилось, что йога улучшает работу организма на молекулярном уровне. Эффект проявляется сразу же после тренировки и является долгосрочным", - сообщают исследователи в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Для того чтобы понять, почему с точки зрения биологии выполнение асан и медитаций так благотворно влияет на человеческий организм, ученые провели эксперимент с участием 10 человек. Каждый доброволец в первые два дня в периоде между 6:30 и 8:30 часами утра занимался йогой. А в последующие два дня участники гуляли на природе, слушая музыку (джаз или классику), на протяжении тех же двух часов. В начале и в конце каждой тренировки у них брали кровь для анализа мононуклеарных клеток периферической крови.

Ученые выяснили, что изменения в экспрессии генов в обоих случаях далеко не одинаковы: после занятий йогой количество работающих генов в иммунокомпетентных клетках было втрое больше по сравнению с пешими прогулками - 111 и 38 соответственно.

Сотциоглу и его коллеги и ранее знали, что упражнения для релаксации могут влиять на экспрессию генов, но они не думали, что эффект будет мгновенным.

Подобным исследованием в 2008 году занималась команда из Госпиталя Массачусетса. Тогда медики доказали, что занятия наподобие йоги и пилатеса стимулируют преобразование наследственной информации от гена в РНК или белок, что и является экспрессией генов. Норвежская команда подтвердила это исследование и доказала мгновенное влияние данного процесса на иммунную систему организма.