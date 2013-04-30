Психбольница в Подмосковье сгорела из-за медсестры?

Причиной пожара в психиатрической больнице №14 в поселке Раменский Дмитровского района Подмосковья, в результате которого погибли 38 человек, могли стать действия среднего медицинского персонала.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

"Мы допускаем, что причиной пожара стал человеческий фактор, связанный со средним медицинским персоналом. Врач (дежурный врач) не при чем, его пост в других корпусах. Врачом сделано все (возможное для спасения людей)", - сказал источник в Министерстве здравоохранения.

Огонь вспыхнул в больнице в ночь на 26 апреля. Пламя быстро охватило все здание, площадь пожара составила 420 квадратных метров. По данным МЧС, в клинике был 41 человек, только троим удалось спастись.

29 апреля в СМИ появилась информация, что медсестры в момент возникновения пожара не было на рабочем месте.

Министр здравоохранения Подмосковья Нина Суслонова заявила, что медсестра уже дала показания следствию, она подвергнута судебно-медицинской экспертизе, "окончательный ответ мы узнаем от следствия".