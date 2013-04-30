Молоко - сжигатель жира

Исследование, проведенное канадскими учеными из Макмастерского университета, подтверждает, что диета с высоким содержанием белков, малым количеством углеводов и жира оказывает позитивное влияние на телосложение, уменьшает жировые отложения на животе и увеличивает сухую мышечную массу. Особенно в том случае, если белки поступают в организм из молочной продукции, пишут зарубежные СМИ.

Сравнивались три группы здоровых женщин предклимактерического возраста, имеющих лишний вес или страдающих ожирением. Каждая группа потребляла малое, среднее либо большое количество молочных продуктов вместе с большим или малым объёмом белков и углеводов. На протяжении четырёх месяцев дамы выполняли физические упражнения семь дней в неделю: по пять дней они занимались аэробикой, а два отдавали тяжёлой атлетике.

Итог таков: во всех группах зафиксирована одинаковая потеря веса, но получавшие больше белка и молочных продуктов избавлялись от большего количества жира в целом и жировых отложений на животе, набирали более значительную сухую мышечную массу (до 700 граммов) и становились сильнее. Те, в чьей диете был минимум белков и молочных продуктов, потеряли по 700 граммов мышечной массы. А у женщин, потреблявших минимум белков и среднее количество молочных продуктов, вес мышц почти не изменился.

Примечательно, что при обилии в питании белка и молока жировые отложения на животе уменьшались более чем в два раза в сравнении с низкобелковой диетой с минимумом молочных продуктов.

Брюшной жир очень плохо влияет на сердечно-сосудистое и метаболическое здоровье, подчеркивают ученые. Нынешняя работа свидетельствует, что увеличение потребления кальция и белка помогает избавиться от этой разновидности жировых отложений.