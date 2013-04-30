Президент Парагвая пожертвует свою зарплату неизлечимо больным

Избранный Президент Парагвая Орасио Картес заявил, что отказывается от полагающейся ему заработной платы в пользу бездомных детей и неизлечимо больных, сообщает Lenta.ru со ссылкой на La Nacion.

О.Картес отметил, что станет «гораздо более счастливым», если причитающиеся ему деньги достанутся людям, которые «действительно в них нуждаются».

56-летний О.Картес был избран Президентом 21 апреля. На выборах он представлял правоцентристскую партию «Колорадо», находившуюся на тот момент в оппозиции, и набрал 45,8% голосов, на 9% опередив кандидата от правящей партии Эфраина Алегре. Инаугурация О.Картеса запланирована на середину августа.

О.Картес является одним из богатейших людей Парагвая. Ему принадлежат около 25 крупных компаний, в основном, связанных с производством табака, напитков и продуктов питания.