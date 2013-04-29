При взрыве в Праге ранены по меньшей мере 55 человек

Число раненых при взрыве в центре Праги составило по меньшей мере 55 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги на набережной Сметаны.

По информации СМИ, несколько человек могут оставаться под завалами частично разрушенного взрывом здания. Полиция предполагает, что в доме взорвался бытовой газ.

Три человека находятся под завалами после взрыва в доме в центре Праги.

Однако не уточняется, в каком состоянии находятся эти люди и установлена ли с ними связь.

Как сообщалось, взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Спасатели эвакуировали более 220 человек из расположенных поблизости зданий.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.