При взрыве в Праге ранены по меньшей мере 55 человек
Три человека - под завалами
Число раненых при взрыве в центре Праги составило по меньшей мере 55 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги на набережной Сметаны.
По информации СМИ, несколько человек могут оставаться под завалами частично разрушенного взрывом здания. Полиция предполагает, что в доме взорвался бытовой газ.
Три человека находятся под завалами после взрыва в доме в центре Праги.
Однако не уточняется, в каком состоянии находятся эти люди и установлена ли с ними связь.
Как сообщалось, взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Спасатели эвакуировали более 220 человек из расположенных поблизости зданий.
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.