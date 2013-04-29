В центре Праги прогремел взрыв, ранены 13 человек

Мощный взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги на набережной реки Сметана.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК, по словам пресс-секретаря Пожарной службы Павлины Адамцовой, «взрыв выбил окна даже в близлежащих зданиях, повреждены несколько припаркованных автомобилей». Причина взрыва пока не известна.

По данным ряда СМИ, в результате взрыва 13 человек ранены, еще несколько могут оставаться под завалами частично разрушенного здания.

Полиция пока не располагает информацией о причинах ЧП. По данным агентства, улица завалена обломками, полиция оцепила район.