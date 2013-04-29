В центре Праги прогремел взрыв, ранены 13 человек
12:49, 29 апреля 2013Зарубежные новости
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Улица завалена обломками
Мощный взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги на набережной реки Сметана.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК, по словам пресс-секретаря Пожарной службы Павлины Адамцовой, «взрыв выбил окна даже в близлежащих зданиях, повреждены несколько припаркованных автомобилей». Причина взрыва пока не известна.
По данным ряда СМИ, в результате взрыва 13 человек ранены, еще несколько могут оставаться под завалами частично разрушенного здания.
Полиция пока не располагает информацией о причинах ЧП. По данным агентства, улица завалена обломками, полиция оцепила район.
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