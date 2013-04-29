Грибы могут обогатить организм витамином D

Американские ученые раскрыли простой способ сделать блюда с грибами полезнее: для этого ингредиент нужно выложить перед приготовлением на солнце. Уже через полчаса под влиянием ультрафиолета гриб запитается витамином D, сообщает о результатах исследования The Daily Mail.

В США и Австралии такой способ витаминизации давно используется в сельском хозяйстве. Однако, как показало исследование, чтобы обогатиться полезным веществом, грибам не обязательно оставаться прикрепленными к земле. На солнце можно выкладывать и срезанные грибы, причем любой разновидности.

"Да, мы говорим об обычных грибах. Просто достаньте их из упаковки и положите на солнце. Не важно, какой стороной вверх они будут лежать, через полчаса они будут содержать достаточное количество витамина D", - рассказал автор исследования Майкл Холик.

Он отметил, что, несмотря на уверенность многих экспертов в разрушении витаминов под воздействием высоких температур, в данном случае полезное вещество будет достаточно устойчиво к этим факторам. "А если вдруг что, это только облегчит усвоение витамина", - заверил ученый.

Влияние солнца на грибы схоже с тем, как оно влияет на человеческую кожу: ультрафиолет преобразуется в витамин D. Чтобы убедиться в этом, ученые провели опыт на 30 испытуемых. Некоторым из них давали в течение 12 недель капсулы с витамином D, а остальным - порошок из "запитанных" на солнце грибов. В результате выяснилось, что обе группы получили примерно одно и то же количество витамина, столь необходимого для иммунной системы, крепких костей и здоровых зубов.